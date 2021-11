Si ribalta con l'auto, paura lungo viale Alcide De Gasperi

L'AQUILA - Un rocambolesco incidente si è verificato in mattinata lungo Viale Alcide De Gasperi, proprio in corrispondenza del locale "Donna Zelinda".

A quanto è stato possibile ricostruire, una donna alla guida di una Panda, per evitare l'impatto con un'altra auto, ha perso il controllo del mezzo che è finito sul marciapiede, ribaltandosi. Nell'impatto la Panda ha subito molti danni, ma fortunatamente per la conducente non ci sono state conseguenze gravi.

Sul posto vigili urbani e vigili del fuoco. La donna è stata condotta in ospedale per accertamenti.