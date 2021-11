Jeep a fuoco in galleria: i due giovani a bordo saltano giù dall'auto

Una jeep con rimorchio va a fuoco in galleria: salvi i due giovani a bordo. Si è temuto il peggio questa notte quando all'interno della galleria Fiore, tra Roccaraso e Castel di Sangro, in provincia dell'Aquila, si è scatenato l'infermo con fiamme alte e fumo denso. Alle 22,30, dalla statale 17, è partito l'allarme dal telefonino dei due gionavi che erano dentro la jeep e che, quando hanno visto il motore dell'atuo andare a fuoco, sono velocemente usciti dal veicolo mettendosi in salvo. Fortunatamente in galleria in quel momento non transitava nessuno e i due giovani non hanno corso altri pericoli. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Castel Di Sangro che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza il mezzo. Sul posto anche un'ambulanza del 118 che però non è servita: i due giovani stanno bene, anche se lo spavento è stato tanto.

