Sarà effettuata l'autopsia sul corpo di, il 57enne originario di Bisenti ma residente a Montesilvano, morto mercoledì sera in un tragico incidente avvenuto a, in contrada Galliano. L'uomo, che lavorava come autista nella società di, stava percorrendo, in sella alla sua motocicletta Suzuki, la strada provinciale 151 quando all'improvviso ad un bivio si è scontrato frontalmente con una Opel Adam, guidata da una ragazza di 22 anni di Loreto.Un violentissimo impatto che non gli ha lasciato. Di Dante è morto infatti sul colpo. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo da parte dei medici del 118, giunti sul posto con un'ambulanza medicalizzata. Dei rilievi e delle indagini si stanno occupando i carabinieri. Per fare totale chiarezza e quindi capire con esattezza cosa abbia provocato l'impatto, la procura conferirà nelle prossime ore l'incarico per l'autopsia.