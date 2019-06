L'attore di Martinsicuro Claudio Di Giorgio nella fiction Sky con Paola Cortellesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Elio Germano a Paola Cortellesi, ancora una parte una parte importante nel cinema delle stelle per il martinsicurese, Claudio Di Giorgio. L'attore truentino, 32 anni, è stato selezionato per recitare all'interno della miniserie "Petra", diretta da Maria Sole Tognazzi, e che avrà come protagonista la bravissima Paola Cortellesi. La produzione sarà invece affidata alla Cattleya che ha prodotto serie tv di grande successo come Gomorra e Suburra solo per citarne alcune. E proprio dal film Suburra del regista Stefano Sollima che è iniziata la carriera di Claudio Di Giorgio che fece così il suo debutto sul grande schermo nel 2015. Da quel momento in poi, la sua vita è cambiata ed è iniziato un nuovo e intenso percorso fatto di studio, spostamenti verso la capitale ed esperienze artistiche che hanno toccato anche la recitazione teatrale.L'intervista sull'edizione cartacea del Messaggero Abruzzo, oggi in edicola