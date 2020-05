L’attore Corrado Oddi: «Una “Netflix della Cultura” è solo un palliativo temporaneo ma non la soluzione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Diceva Eugenio Barba che “il teatro è il luogo dei possibili”. Ecco, gli attori non hanno avuto alcuna considerazione nei vari Decreti messi in atto dal Governo durante questa pandemia e a quanto sembra pochi, o quasi nessuno, hanno ancora ricevuto i 600 euro per sopravvivere durante l’emergenza».l marsicano Corrado Oddi si associa alle innumerevoli voci ed appelli, in questi giorni, degli operatori dello spettacolo. Attore assai noto, classe 1971, con un curriculum importante, cinema, teatro, televisione, fiction, cortometraggi, pubblicità, doppiatore, speaker, e anche regista, Oddi vanta tra le sue più famose interpretazioni quella di Giovanni Falcone in occasione del venticinquesimo anniversario della strage di Capaci.«Ritengo che l’idea del ministro Franceschini di ipotizzare una piattaforma per lo spettacolo dal vivo non possa essere una soluzione; forse può essere un palliativo temporaneo ma non la soluzione. Lo spettacolo dal vivo va fatto dal vivo e per una semplicissima ragione: gli artisti (attori, cantanti, musicisti etc.) non danno solamente emozioni durante l’esibizione ma ne ricevono tantissime dal pubblico presente, col quale interagisce...quello che in gergo teatrale chiamiamo “scambio”; abbiamo fatto molto anche da casa è vero con letture per tutti (bambini e non), lo abbiamo fatto spontaneamente e gratuitamente, ma chi fa questo mestiere lo fa innanzitutto per l’innata passione di condividere le proprie emozioni».«Ho aderito, assieme a tanti altri attori italiani a Aps - Libera Associazione Professionisti dello Spettacolo nata dall’idea di Ermanno Ribaudo che ne è anche il segretario, oltre a rivestire il ruolo di delegato del “Nuovo Imaie”, il cui intento è quello di fare squadra ed essere uniti per affrontare la difficile situazione che abbiamo davanti e unica nella storia. In tal senso il Governo deve darci ascolto e aiuti tempestivi per sopravvivere a questo terribile momento; non mi sento di suggerire nulla nel senso che non so cosa si possa fare per riuscire a tornare in pista o meglio sul palco al più presto, ma cerco di essere ottimista ed a mio avviso continueremo ad avere dignità solo quando potremmo tornare ad esprimerci dal vivo».