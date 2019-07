Attentato incendiario nel cantiere navale: distrutte due imbarcazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attentato incendiario in un cantiere navale fra i principali dell'area metropolitana di Pescara. Ad essere presa di mira "Nautica Pescara" in via Aterno, nella zona industriale di San Giovanni Teatino, dell'imprenditore Marco Cotellessa. Se non fosse stato per l'intervento di una guardia giurata dell'Ivri, a struttura, che si occupa anche di vendita e acquisto di moto d'acqua, noleggio di imbarcazioni e rimessaggio, sarebbe andata totalmente distrutta. Due le imbarcazioni, che erano pronte per essere consegnate ai clienti, divorate dalle fiamme, qualcun'altra pare solo danneggiata.Nessun dubbio sulla matrice dolosa del rogo, su cui stanno indagando i carabinieri di Chieti. Trovata una tanica completamente fusa e un po' ovunque tracce di benzina e gasolio. L'allarme è stato lanciato attorno a mezzanotte. Durante il suo giro di perlustrazione, la guardia dell'Ivri, A.B., ha notato in lontananza del fumo. Senza pensarci, si è subito avvicinato al luogo da cui proveniva, ritrovandosi nel cantiere navale, dove erano state appena incendiate due imbarcazioni. Altre erano pronte a fare la stessa fine. In tutto il perimetro dell'azienda e su alcuni natanti era stata gettata infatti della benzina. Immediatamente ha allertato i vigili del fuoco, il cui intervento ha evitato danni ancora più consistenti, e i carabinieri. Molto probabilmente, il suo arrivo ha messo in fuga i piromani, in procinto di compiere un disastro.