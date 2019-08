Atri, fiamme nella Fattoria dei Calanchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I vigili del fuoco di Roseto e Teramo impegnati in un’operazioni di spegnimento dell’incendio di rotoballe in un pagliaio nella fattoria dei Calanchi, in contrada San Martinello ad Atri. Per tutto il pomeriggio di oggi una squadra di vigili del fuoco del Comando di Teramo e una del distaccamento di Roseto degli Abruzzi hanno operato in contrada San Martinello, nel comune di Atri, a seguito all'incendio di un capannone agricolo di 200 metri quadrati al cui interno era depositato un notevole quantitativo di rotoballe di fieno.Le fiamme hanno rischiato di arrivare anche a una cisterna di gasolio per il rifornimento di mezzi agricoli e un serbatoio di gas Gpl installato nelle vicinanze. Si è quindi provveduto a raffreddare le lamiere della cisterna di gasolio e a tenere sotto controllo le fiamme per evitare conseguenze peggiori. L'intervento dei vigili del fuoco, che nelle operazioni di spegnimento hanno impiegato due autopompe e due autobotti, ha impedito che l'incendio potesse propagarsi alla vicina stalla in cui sono ricoverati diversi bovini. L'azione di spegnimento ha anche impedito che le fiamme potessero estendersi ai terreni circostanti il capannone, interessando le sterpaglie presenti nella zona. Al momento, per completare lo spegnimento dell'incendio, si sta procedendo allo smistamento del materiale parzialmente bruciato, anche utilizzando un mezzo meccanico messo a disposizione dall'azienda agricola.