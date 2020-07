Auto sbanda e piomba sul parco giochi: tragedia sfiorata ad Atri

Con l'auto piomba nel parco giochi: tragedia sfiorata ad Atri, in provincia di Teramo. Fortunatamente nel parco non c'era nessuno. Questa mattina, intorno alle 11,45, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi ha effettuato un intervento per un incidente stradale avvenuto in via del Passatore a Casoli di Atri. Nell'incidente è rimasta coinvolta una Fiat Punto con alla guida un uomo di 73 anni. Per cause in corso di accertamento della Polizia Municipale di Atri e la polizia stradale di Pineto, l'uomo ha perso il controllo dell'auto in corrispondenza di una semicurva, mentre percorreva la strada in salita. Il veicolo è terminato fuori strada e, dopo essere sceso lungo la ripida scarpata per circa 15 metri, si è ribaltato sul tettuccio all'interno di un parco comunale attrezzato con panchine e giochi per bimbi.



Il conducente, che è uscito da solo dall'auto rovesciata, dopo aver aperto la portiera sul lato passaggero, ha riportato solo tagli ed escoriazioni ad un braccio ed è stato medicato sul posto dai sanitari dell'ambulanza della Croce Rossa di Pineto, giunta sul posto. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e a rimetterlo in strada con l'impiego dell'autogru inviata sul luogo dell'intervento dal Comando di Teramo. La rimozione dell'auto incidentata è stata effettuata da un carro attrezzi giunto poco dopo sul posto.

Ultimo aggiornamento: 14:43

