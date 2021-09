Passeggia per Atessa e riconosce la sua moto Yamaha rubata. La "usava" un 21enne

Giovedì 23 Settembre 2021, 10:39 - Ultimo aggiornamento: 10:40

Va a spasso con la moglie per Atessa, in provincia di Chieti, e riconosce la sua moto Yamaha Mbk Booster che gli avevano rubato. La due ruote, senza targa, era utilizzata da M.L., 21 anni, atessano, ora denunciato per ricettazione e pure porto abusivo di arma perché in possesso di un coltello a serramanico. Rischia una pena da 2 a 8 anni. La moto era stata inoltre modificata e il numero di telaio era stato abraso. Il giovane è stato denunciato dai carabinieri di Villa Santa Maria. Ha provato ad improvvisare una giustificazione ma è stato poco plausibile. Ha subito anche una perquisizione domiciliare che avrebbe evidenziato il suo possibile coinvolgimento nel furto della moto.