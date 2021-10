Mercoledì 6 Ottobre 2021, 11:38

ORTONA - Tragedia sfiorata nella notte per via di un importante cedimento strutturale che ha interessato i pilastri di una palazzina Ater, in piazza 28 dicembre.

Evacuati i 12 residenti che stanno tutti bene e che sono stati alloggiati nei B&B.

Il cedimento ha provocato crepe sui muri interni ed esterni fino ai cornicioni del 4° piano. La struttura è stata comunque dichiarata inagibile per il concreto rischio di crolli.