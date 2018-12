Assunzioni al Comune: quasi diecimila domande per soli 19 posti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quasi diecimila domande per 19 posti al Comune di Pescara. Questa la risposta al reclutamento di personale da parte dell’Ente con i concorsi banditi nelle scorse settimane. Sono 9.558 le domande pervenute per i diversi profili richiesti: 380 per Istruttore Direttivo socio-culturale; 1.497 per Istruttore Direttivo amministrativo; 850 per Istruttore Direttivo contabile; 124 per Istruttore Direttivo geologo; 677 Istruttore Direttivo tecnico; 180 per Istruttore tecnico perito; 455 per Istruttore informatico; 1.371 per Istruttore di vigilanza; 2.489 per Istruttore amministrativo e 1.544 per Autista.«Una carica di poco sotto i 10.000 candidati, che rispecchia le nostre attese della vigilia- così il vicesindaco e assessore al Personale Antonio Blasioli –. Questi 19 posti sono un orizzonte capace di dare speranze a tante persone che cercano un lavoro e nuovo respiro all’Ente, che in questi anni ha visto il suo personale via via assottigliarsi sia per il naturale invecchiamento dell’organico che non è stato possibile rinnovare per le precarie condizioni economiche in cui abbiamo trovato l’Ente, sia per il naturale percorso professionale degli assunti, giunto a un cruciale ricambio generazionale».