Aspetta di tornare in libertà dai domiciliari. Doccia gelata dai carabinieri: «Devi andare in carcere»

Per settimane non ha aspettato altro che il momento in cui sarebbe potuto tornare ad essere un uomo libero. Ma nel giorno tanto atteso, quello fatidico, in casa sua, dove ultimamente era sottoposto ai domiciliari, hanno bussato i carabinieri per comunicargli che la sua tanto agognata libertà era rinviata e che avrebbe dovuto scontare ancora tre anni e sei mesi di reclusione. E così, in un attimo, per un 31enne di Penne (Pescara), T.R., si sono infranti tutti i sogni da uomo libero.Era stato arrestato nel novembre 2017, a seguito di indagini sempre dei carabinieri della compagnia di Penne, per maltrattamenti contro familiari, atti persecutori, lesioni personali e violenza privata. Per un po' era stato in carcere, poi la misura era stata sostituita con i domiciliari. Giovedì 3, avrebbe dovuto finire di scontare la sua condanna, ma è stato di nuovo arrestato in esecuzione di un provvedimento dell’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Rimini per pene concorrenti. Pertanto è stato trattenuto ai domiciliari dove dovrà restare sino all'espiazione completa della condanna.