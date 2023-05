Roseto, Torna il Summer Camp della SpartanS Difesa Personale

Con l'estate torna l'immancabile Summer Camp della SpartanS Difesa Personale di Roseto degli Abruzzi che negli anni, siamo all'ottava edizione, ha sempre raccolto un buon numero di appassionati di Arti Marziali.

Dal 12 giugno al 10 agosto, ogni lunedì e giovedì, alle 19.00, quando la temperatura sarà più clemente, nella bellissima sede della Asd, in via Cavour 83, ci si potrà avvicinare ed imparare i primi rudimenti di Kickboxing k-1, Krav Maga, Kali e Jujitsu rigorosamente Made in Japan.

"L'idea di base - spiega il direttore tecnico Sandro Teodoro- è fornire, in questo periodo di vacanze, gli elementi base della difesa personale attraverso un percorso che tocca più Arti Marziali, e l'interpretazione che ne viene data nei diversi paesi: dal Giappone alle Filippine fino ad Israele. Un meraviglioso giro del mondo attraverso le Arti Marziali per conoscere la cultura di un paese e viceversa". Per ulteriori info cell. 347 904 8990.