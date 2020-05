© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono atterrati all’aeroporto dii primi due voli provenienti dalche hanno riportato in Italia la manodopera specializzata da impiegare nei campi. Il primo dei tre voli previsti dal corridoio internazionale verde ha restituito ad oltre 40 aziende dele una del Veneto 124 braccianti esperti, ma anche addetti all’organizzazione delle raccolte. Oggi sono arrivati altri 124 lavoratori e altri ancora sono attesi la prossima settimana.Nel più grande centro di produzione e raccolta did’Italia, la piana del Fucino, lavorano 8 mila persone, di queste un terzo è, mentre gli altri provengono dal Marocco e dai Paesi dell’Est Europa. Attualmente ne mancano all’appello circa 3 mila, che scenderanno a quota 2 mila e 500 con questi 5 voli previsti dal Marocco per le prossime settimane. «Si tratta - spiega il direttore di, Stefano Fabrizi - di lavoratori altamente specializzati nella coltivazione e nella raccolta degli ortaggi, che da marzo fino a novembre, sono impiegati regolarmente nelle aziende dellada decenni. Purtroppo con ilè stato impedito loro di tornare in Italia e questo ha comportato uno stravolgimento nelle nostre coltivazioni: molte aziende hanno seminato meno ortaggi e altre hanno riconvertito le loro, privilegiando carote e patate, che possono essere raccolte con le macchine, a finocchi, cavoli, spinaci e altri ortaggi a foglia verde, che vanno tassativamente raccolti a mano».Da qualche settimana è già partita la raccolta deglie il loro ritorno è prezioso. I braccianti magrebini avranno inoltre il compito di formare i novizi e tra loro ci sono unadi italiani rimasti senza lavoro. Sanificati e controllati bagagli, passaporti, sbrigate le procedure doganali, i 124 braccianti sono stati sottoposti ai controlli sanitari. Tutto si è svolto senza intoppi e nel rispetto delle rigide regole. I marocchini e erano un po’ stanchi, ma felici di ritornare a lavorare in Abruzzo, come confermano loro stessi. C’è chi lavora a Trasacco da 13 anni, chi ad Ortucchio da 15 e anche uno che da 20 anni sta a Luco dei Marsi, dove presto attende l’attivo dei famigliari.