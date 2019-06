Arriva la Polizia, volano involucri dalla finestra: all'interno c'era la droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due fratelli rom: un maschio e una femmina di 27 e 31 anni sono stati arrestati dalla squadra mobile, durante l'ennesima operazione antidroga nel quartiere San Donato, a Pescara. Alla vista dei poliziotti, il ragazzo ha provato a lanciare dalla finestra della loro abitazione di via Aldo Moro, degli involucri contenti stupefacenti, subito recuperati. Una volta all'interno dell'appartamento, grazie al cane Ayrton, gli agenti hanno trovato in una cassettiera numerosi ritagli in cellophane utilizzati per confezionare la droga e alcuni contenitori in plastica degli ovetti Kinder.Continuando la perquisizione, nella stanza da letto, è stato sequestrato un borsello, dentro il quale vi erano quasi seimila euro in contanti, oltre ad un involucro in cellophane contenente 1,50 grammi di sostanza da taglio. Sempre grazie ad Ayrton, sono stati trovati un involucro in cellophane contenente 6,60 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. E non è finita qui. In una tasca del pantaloni del 31enne, i poliziotti della mobile hanno trovato oltre 3.300 euro in banconote di vario taglio. Tutti e due gli arresti sono stati convalidati. Il ragazzo è finito ai domiciliari, mentre la sorella sottoposta all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.