Pescara, evade dai domiciliari: arrestato tre volte in tre giorni dai carabinieri

Arrestato tre volte in tre giorni dai carabinieri di Pescara per ripetuta evasione dai domiciliari, si ritrova adesso in carcere a meditare sulla sua condotta. Il caso riguarda un 47enne residente in provincia di Pescara nei cui confronti è stata disposta la custodia in carcere, eseguita ieri mattina dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara su disposizione della Procura, in sostituzione degli arresti domiciliari cui era sottoposto e dai quali era evaso due volte. Il primo arresto risale al 27 agosto, quando i militari del capitano Giovanni Rolando l'hanno trovato in via Tavo, a Pescara, senza alcuna giustificazione. Nuovamente sottoposto ai domiciliari, il giorno dopo l'uomo è stato sorpreso in un comune vicino a quello di residenza. In conseguenza di questo secondo arresto la Procura ha aggravato la misura nei suoi confronti e l’uomo è quindi finito dietro le sbarre.