La Squadra Mobile dia ha arrestato (domiciliari) L.S., italiano di 44 anni, resosi responsabile del reato di tentato omicidio. I fatti risalgono alla notte delscorso, quando, al pronto soccorso dell’ospedale civile di Pescara, si presentava un uomo, C.R., che veniva ricoverato per ferita d’arma bianca al collo.L'uomo riferiva che, la sera prima, si trovava in un, nei pressi di via del Circuito, dove aveva incontrato L.S., con il quale aveva avuto spesso delle discussioni. Al culmine dell’ennesimo, i due decidevano di uscire fuori dal circolo per chiarire le questioni in sospeso appartandosi in un vicolo adiacente undove, ad un certo punto, L.S. estraeva dalla tasca un coltello, colpendo il suo antagonista al collo e fuggendo subito dopo. Nel frattempo, C.R. veniva soccorso da un’ambulanza.Le indagini condotte dalla, hanno consentito di ricostruire l’accaduto, anche grazie alle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza di un locale situato nelle vicinanze del luogo in cui era avvenuto il fatto, con l’individuazione in L.S. quale autore del tentativo di omicidio.