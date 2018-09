Avezzano-Cesena, arrestati due tifosi per i disordini

di Manlio Biancone

Due arresti per gli scontri durante la partita di calcio Avezzano-Cesena di domenica scorsa. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Avezzano hanno eseguito le due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di due ultras A.T. e A.S., assistito dall’avvocato Cristiano Carpineta del foro di Avezzano. Sono i due giovani avezzanesi già indentificati, ma in manette nei prossimi giorni dovrebbero finire gli altri ultras di entrambe le tifoserie. Molti inoltre verranno denunciati a piede libero.



La Procura della Repubblica, Pm Roberto Savelli, dopo la violentissima domenica di scontri avvenuti, domenica 16 settembre, allo stadio dei Marsi prima, durante e dopo la partita tra Avezzano e Cesena, ha aperto un’inchiesta e ha deciso le misure cautelari. La Polizia, grazie alle immagini, ha individuato subito i due giovani ma anche altri ultras scalmanati ora rischiano il daspo e anche l’arresto. Infatti il decreto sicurezza, approvato l’anno passato, ha ripristinato (fino al 2020) anche l'efficacia delle norme relative all'arresto in flagranza differita (in base a documentazione video fotografica). Tale possibilità vale solo per i soli reati in cui l'arresto è obbligatorio, e l'identificazione deve avvenire entro le 48 ore dal fatto.

