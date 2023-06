Incassa somme non dovute, 55enne arrestato per truffa all'Inps

Sabato 17 Giugno 2023, 08:09







Per aver truffato l'Inps, M.P., 55 enne di Luco dei Marsi è stato arrestato e rinchiuso alla casa circondariale di Avezzano. L'uomo negli anni passati era stato indagato per alcune dichiarazioni fatte all'Inps che gli avevano permesso di percepire somme non dovute e per questo è stato poi rinviato a giudizio per truffa ai danni dello Stato. Dopo i vari processi l'uomo è stato condannato a 14 mesi di reclusione: la sentenza è diventata definitiva e ieri mattina è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Avezzano. L'avvocato difensore , Barbara D'Amore, assicura che già ha fatto richiesta al giudice di Sorveglianza dell'Aquila per la richiesta degli arresti domiciliari. Il 55enne tra l'altro ha avuto gravi problemi familiari e per questo si è trovato in questa particolare situazione.