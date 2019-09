Spaccio di droga, arrestato un 39enne nel teramano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. F.F., di 39 anni, di Isola del Gran Sasso (Teramo).I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Teramo, nell’ambito delle attività preordinate per contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di stupefacenti, da tempo seguivano il personaggio, noto per precedenti specifici, originario di Teramo ma domiciliato a Isola del Gran Sasso.Nella tarda serata di venerdì i militari operanti hanno eseguito una perquisizione domiciliare d’iniziativa nell’abitazione a Isola del Gran Sasso, dove sono stati rinvenuti, già confezionati in dosi pronte per lo spaccio, grammi 14 di cocaina, 8 grammi di hashish, 6 grammi di marjuana e un grammo di eroina, nonché materiale pertinente allo spaccio (bilancino di precisione e bustine per il confezionamento). La droga è stata posta sotto sequestro. Il 39enne, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.