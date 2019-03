Arrestata e scarcerata perchè incinta: la bloccano mentre svaligia un'abitazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due slave di 28 e 22 anni, residenti in provincia di Roma, specializzate nei furti in abitazione sono state arrestate, nel tardo pomeriggio di venerdì, a Pescara dai poliziotti della squadra volante mentre stavano rubando in un appartamento di strada Vecchia Fontanelle. La 28enne, V.C., fra l'altro incinta, era già stata arrestata in flagranza sempre per furti in casa a fine settembre 2016. Non si esclude che le due ragazze possano essere le responsabili di altri colpi, compiuti in città, negli ultimi giorni per cui la questura invita chi fra le vittime dovesse riconoscerle a rivolgersi ai propri uffici.Quando due giorni fa i poliziotti sono intervenuti nell'abitazione segnalata loro da alcuni residenti, le giovani avevano appena divelto, con due massicci cacciaviti lunghi 40 centimetri, l'infisso del piano terra. Sono state quindi perquisite e in tasca avevano due calzini che utilizzavano al posto dei guanti per non lasciare impronte digitali. E' stato subito rintracciato il proprietario della casa che ha sporto denuncia. Al termine degli accertamenti, le due donne sono state arrestate in flagranza per tentativo di furto in aggravato dal porto e utilizzo di oggetti adatti allo scasso. Hanno trascorso la notte nella camera di sicurezza della questura, in attesa della convalida degli arresti che si tenuta nella tarda mattinata di ieri. Il processo sarà celebrato nei prossimi giorni, nel frattempo sono state sottoposte ai domiciliari nei comuni di Ciampino e Aprilia dove abitano.