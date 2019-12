L'aiuta a fare la spesa ma è una ladra. L'anziana urla, la malvivente arrestata

Ultimo aggiornamento: 09:09

In trasferta da Pescara ad Ortona per derubare anziane donne indifese. È quello che aveva ben pensato difare una 39enne pregiudicata pescarese che ha adocchiato un'anziana pensionata di Ortona che stava facendo rientro a casa con le buste della spesa. Pensando di poter trovare in casa contanti ed oggettipreziosi, la 39enne si è avvicinata alla donna e con la scusa di aiutarla a portare in casa i pesanti fardelli si è introdotta nella sua abitazione dove, dopo averla distratta, ha tentato di aprirealcuni cassetti alla ricerca di valori e denaro.I movimenti della donna non sono sfuggiti alla pensionata che resasi conto delle reali intenzioni della donna ha iniziato ad urlare, mettendola in fuga. Il resto lo hanno fatto i vicini di casa che, sentendo le urla e resisi conto di quanto stava accadendo, hanno immediatamente chiamato il 112. In pochissimi minuti, un'autoradiodell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ortona è arrivata sul posto e ha bloccato la 39enne prima che facesse perdere le proprie tracce. Arrestata per tentato furto in abitazione, la 39enne, appartenente ad una nota famiglia rom pescarese e già gravata da specifici precedenti di polizia, è stata posta ai domiciliari.