Scala il palazzo, presa la ladra acrobata. E' una rom

Arrestata ladra acrobate a Pineto (Teramo). Verso le 17.00 di ieri pomeriggio i Carabinieri hanno ricevuto una telefonata che li avvertiva della presenza di due donne, una sotto che fungeva da palo e l’altra che cercava di arrampicarsi per introdursi in un appartamento al secondo piano di un palazzo. I militari sono accorsi sul posto, le due ladre hanno cercato prima di divincolarsi per fuggire, ma poi, visto che erano circondate si sono fatte fermare e accompagnare in caserma. Le due malviventi, di etnia rom risultano essere senza fissa dimora. Verosimilmente fanno parte di una delle tante bande di pendolari che dalle aree metropolitane si spostano continuamente per compiere furti. La donna che si arrampicava, munita di una serie di arnesi da scasso, è stata prima identificata e poi arrestata. Mentre l’altra che fungeva da palo è stata denunciata a piede libero perché minorenne. © RIPRODUZIONE RISERVATA