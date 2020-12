Vasto, arrestata donna condannata per usura. Sconterà sei anni a Rebibbia

Un donna di 57 anni di Vasto è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Chieti principale in esecuzione di ordine della Procura Generale dell'Aquila. Rinchiusa nel carcere di Rebibbia a Roma, deve scontare sei anni, un mese e cinque giorni di reclusione per una serie di episodi di usura relativi a un periodo dal 2016 al 2019. La donna, responsabile anche di truffe, è stata arrestata per spaccio di stupefacenti e furti, commessi perlopiù ai danni di anziani.

