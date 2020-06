© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una rotonda sul mare quest’estate dovrà cedere il posto ad un’arena mobile e che sia vista mare o collina poco importa, perché l’importante è che salverà alcuni eventi cult dell’estate di Francavilla (Chieti). Tra questi un posto di rilievo occupa il, che quest’anno spegne 18 candeline e dopo tre stagioni all’Asterope torna in piazza, luogo in cui è nato, con il duplice intento di diventare l’emblema della rinascita del settore dello spettacolo, ma anche dell’intera filiera, piegata dalla pandemia.L’arena mobile, chiamata, come simbolo di amore per la città che vuole tornare a vivere, sarà recintata, potrà ospitare fino a mille posti a sedere, rispettando le norme del distanziamento fisico. “Abbiamo pensato di realizzare questa arena all’aperto a norma, itinerante e - conferma il sindaco- modulabile fino a mille posti, da mettere a disposizione per gli eventi dell’amministrazione, ma soprattutto delle associazioni che, con le loro manifestazioni, hanno contribuito alla crescita della nostra città. La struttura sarà realizzata in economia perché abbiamo le attrezzature necessarie”.Tra gli eventi salvi, Filosofia a mare e di certo dal 5 fino al 9 agosto il Blubar Summer Festival. “Sarà un compleanno di 18 anni particolare, ma - spiega l’ideatore e presidente dell’associazione Blubar, affiancato dal braccio destro- punteremo sul messaggio di speranza che la musica ha sempre divulgato. Avremo grandi protagonisti della musica d’autore, grazie alla collaborazione di tutti i membri dell’associazione, del direttore artistico, affiancato da Marino Bartoletti e dell’amministrazione. Torneremo in piazza Sirena, con la Love Arena, ringraziando tutti i commercianti dell’Asterope che ci hanno accolto a braccia aperte in questi tre anni. L’idea è quella di far diventare il Blubar Summer Festival un evento itinerante. Sarà una bella rassegna, in cui daremo una boccata d’ossigeno anche a tutti gli artisti e ai membri della filiera dello spettacolo. Unica incertezza la possibilità di effettuare il doppio concerto, ma attendiamo di interpretare meglio le norme”. Insomma, per citare una frase tanto cara a Malabruzzi: “La musica ci salverà e se non lo farà, vuol dire che non era quella buona”. Ma non sarà il caso del Blubar Summer Festival.