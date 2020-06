© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Pescara) scatta la riqualificazione dellain spiaggia che, la scorsa estate, ha ospitato il concerto di. Un evento discussissimo per le misure di sicurezza richieste e per le condizioni degradate in cui il pubblico ha lasciato la zona.La giunta comunale ha infatti approvato i lavori di riqualificazione dell’area. L’intervento partirà la prossima settimana e prevede, in un tratto di via, la realizzazione di una pista ciclabile panoramica, con l’innalzamento del piano stradale e della ciclabile esistente.«Questa prima tranche di lavori – dice l’assessore all’Urbanistica e Demani, promotore del progetto -. prevede l’allineamento del settore stradale e della pista ciclabile, che saranno riportati ad un unico livello con la spiaggia, col mare e con la pineta, diventando così una sorta di corso sul mare. L’opera sarà caratterizzata da elementi di, che tratteggeranno la zona ciclo pedonale da quella veicolare e da una pavimentazione per i cui colori e stile vedranno il disegno di architetti quotati. Lo step successivo prevederà la deviazione della pista ciclabile sullae l’apertura del corso ciclopedonale fino a dentro laper mezzo con la possibile demolizione del muretto che ne delimita l’area».I lavori inizierannoe vedranno la completa interdizione al traffico del tratto di strada compreso tra Via Torrente Piomba e Via Marinelli. Gli autobus provenienti da Pescara invece avranno deviazione obbligata su via Adige.