La Fortuna bacia L'Aquila, vinti centomila euro al Superenalotto

Martedì 29 Giugno 2021, 10:50

Anche la dea bendata bacia L’Aquila e per ironia della sorte lo fa nel bar che porta il nome allo stesso concorso: Superstar. Torna in Abruzzo la fortuna e in particolare nel capoluogo di regione dove sabato sera un cittadino ha vinto un premio da 100mila euro. Si tratta di una vincita al SuperEnalotto con il gioco Iniziativa Estate 100X100 ed un premio istantaneo straordinario che al netto delle tasse porterà nel conto del fortunato ben ottantamila e cento euro. Dal 23 maggio al 26 giugno, infatti tutti coloro che hanno acquistato una giocata SuperEnalotto con SuperStar, valida per il concorso di sabato 26 giugno, hanno avuto la possibilità di partecipare all'estrazione dei premi garantiti in palio.

Per ogni combinazione giocata con SuperStar, il giocatore riceveva un codice alfanumerico univoco, stampato sulla ricevuta di gioco. Una giocata che è avvenuta anche presso il bar “Superstar” ubicato in via Cardinale Mazzarino al civico numero 9 (quartiere Torrione) a poca distanza dalla filiale della Banca Bper e che proprio sabato sera, giornata per l’estrazione dei premi ha portato tanta gioia nel bar gestito da anni, da due sorelle di nazionalità russa. Adesso nella zona in molti aspettano di vedere il volto del vincitore del ricco premio dopo una giocata a quanto pare soltanto di qualche euro. Il concorso nello specifico ha portato la maggior parte dei premi nella regione Lombardia.