L'Aquila, brutta sorpresa per due vigili del fuoco: auto rubate durante il turno notturno

L'AQUILA - Amarissima sorpresa per due vigili del fuoco impegnati nel turno notturno. Mentre erano in caserma, infatti, sono state rubate le loro auto parcheggiate lungo via Lanciano, uno spazio che abitualmente viene utilizzato proprio dai pompieri in servizio. Si tratta di due vetture di media cilindrata. E' stata sporta denuncia alla Polizia. L'ultimo episodio del genere in città era datato luglio, quando furono rubate due auto in un'autofficina in via Saragat. Le vetture furono poi ritrovate ad Alba Adriatica e Tortoreto. © RIPRODUZIONE RISERVATA