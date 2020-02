L'Aquila, tragedia sfiorata: ragazzo colpito di striscio dal treno in corsa

Ultimo aggiornamento: 15:44

L’AQUILA - Tragedia sfiorata attorno all’ora di pranzo nei pressi della fermata ferroviaria di Bazzano. Verso le 13, infatti, un ragazzo di 22 anni è stato urtato dal treno L’Aquila-Sulmona delle 12.50. Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze, ma è stato costretto comunque al trasferimento in ospedale. La dinamica esatta dell’episodio è ancora da chiarire.A quanto è stato possibile ricostruire, il giovane, che sarebbe affetto da disturbi psicomotori, stava passeggiando nei pressi dei binari. Quando il macchinista si è accorto della sua presenza ha attivato immediatamente l’allarme sonoro.Il ragazzo, in quel momento, si trovava a circa cento metri di distanza dal treno. Nonostante l’avvertimento, il ragazzo anziché buttarsi verso l’esterno ha fatto esattamente il contrario, cioè andando verso l’interno. Il treno in corsa, pur attivando la frenata di emergenza, non è riuscito a evitarlo, sebbene colpendolo solo di striscio.In ogni caso è scattata la macchina dei soccorsi: il 118 è intervenuto con un elicottero. Resta da chiarire per quale motivo il giovane passeggiasse così vicino alle rotaie. (m.i.)