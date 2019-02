L'Aquila, scossa di terremoto di 3.4: in strada studenti e lavoratori

L'AQUILA- Una scossa di magnitudo 3.6 (successivamente rideterminata a 3.4 da Ingv) si è verificata alle 9.09 di questa mattina. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Pizzoli, a una profondità di 12 chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente anche all'Aquila, soprattutto nella zona nord del territorio. Tantissime persone, a quell'ora sul luogo di lavoro, sono scese in strada, come è avvenuto, ad esempio, al Tribunale (nella foto). Anche alcune scuole hanno deciso di far uscire momentaneamente gli studenti (come a Scoppito o al Musp di Pagliare). Al momento non si registrano particolari disagi. Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA