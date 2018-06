L’Aquila, temporale sulla città: allagamenti e gravi disagi, casa sommersa dall’acqua a San Sisto

L’AQUILA - Un fiume di acqua. Il violento temporale che si è abbattuto sulla città ha creato allagamenti e notevoli disagi. L’acqua ha invaso viale della Croce Rossa, viale Beato Cesidio, tutta la zona della Rotonda, l’area ovest. Disagi ovunque. A San Sisto un’abitazione allagata ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Auto incolonnate, addirittura l’acqua è penetrata dalle fessure degli sportelli. A via delle Nocelle si registra il crollo di un muro. Allagati bassi e supermercati. In molte strade ci sono detriti e oggetti lungo la carreggiata. Si registrano diversi danni al manto stradale. Via Rocco Carabba é stata chiusa proprio per i danni all’asfalto.L’assessore Emanuele Imprudente ha reso noto che è stato aperto il Coc e sono stati attivati i volontari.Notizia in aggiornamento