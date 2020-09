L'Aquila, arrivano le telecamere in centro: appalto affidato alla Spee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Un sistema di controllo degli spazi pubblici per contrastare il dilagante fenomeno dei vandalismi e incrementare il livello di sicurezza soprattutto nel centro storico.E’ con questi obiettivi che il Comune ha dato l’ok all’installazione di 21 telecamere in alcuni punti considerati sensibili. In particolare, al momento, Piazza Duomo con le sue fontane, la chiesa di Santa Maria del Suffragio e il vicolo adiacente, piazza Regina Margherita con il suo contesto, Piazza Santa Maria Paganica e Palazzo Ardinghelli.Più in là sarà la volta del Parco del Sole. L’esecuzione del progetto è stata affidata, per un importo di circa 50 mila euro, alla Spee, azienda aquilana leader nel settore a livello nazionale, che, nell’ambito dell’emergenza coronavirus, già si sta occupando del monitoraggio della temperatura corporea dei passeggeri all’interno delle principali stazioni italiane. Si tratta solo della prima fase di un progetto più ampio che prevede la realizzazione di un piano di videosorveglianza più esteso e completo. Il progetto è stato impostato in modo tale da consentire la sua realizzazione attraverso uno sviluppo modulare che permetterà di estendere e centralizzare i sistemi realizzati nelle fasi successive.Si utilizzeranno le tecniche più avanzate, con sistemi aperti all’implementazione con nuove tecnologie e all’incremento dei punti di ripresa. La struttura permetterà infatti di aumentare i punti di videosorveglianza nel corso del tempo senza dover modificare l’architettura complessiva dell’impianto. Le telecamere saranno installate in maniera fissa, con sistema anti-vandalismi, dotate di infrarossi per un monitoraggio anche notturno.Si potrà regolare la scena di ripresa in base alle esigenze. L’intero sistema sarà collegato a un server di registrazione centrale. Ovviamente le registrazioni avverranno nel rispetto delle normative sulla privacy: nelle aree interessate saranno installati cartelli informativi per la popolazione.L’esigenza di un controllo più accurato per alcune zone del centro è stata sollevata più volte dai residenti. I tempi di realizzazione sono piuttosto stretti: sono già in corso le operazioni per il montaggio dei dispositivi.