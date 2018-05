L'Aquila, il Tar decide di acquisire il verbale del seggio 41: si allontana l'anatra zoppa

di Stefano Dascoli

L'AQUILA- Dopo l'udienza di ieri, il Tar ha deciso di acquisire il verbale del seggio 41, quello su cui pesa un errore di trascrizione evidente, rinviando la discussione al 25 luglio. Si allontana, dunque, l'ipotesi anatra zoppa al Comune dell'Aquila: il 41 è il seggio in cui anziché 411 sono stati trascritti 11 voti validi; un numero che, qualora corretto, renderebbe impossibile il ribaltone in Consiglio comunale.



​(Notizia in aggiornamento)

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:59



