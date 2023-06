Tentato stupro, l'arrestato: «Non ricordo nulla, hanno messo qualcosa nel mio vino»

«Non ricordo nulla di quella sera, qualcuno mi ha messo qualcosa nella bottiglia di vino». Così il 23enne egiziano accusato di aver tentato di stuprare una 31enne aquilana la scorsa settimana a Costa Masciarelli e di averla selvaggiamente picchiata per portale via la somma di 50 euro, si è giustificato dinanzi ai magistrati che lo hanno interrogato due giorni fa subito dopo l'arresto a tempo di record a Civitavecchia, eseguito dagli agenti della Seconda Sezione della Squadra mobile della Questura dell'Aquila, coordinati dal sostituto procuratore dell'Aquila, Marco Maria Cellini.

«Non ricordo che giorno era», ha proseguito. Il giovane che le stesse banche dati in possesso alle forze dell'ordine dipingono come «pericoloso, noto alle forze dell'ordine per casi di spaccio di sostanze stupefacenti ma anche per aver posto in essere aggressioni» (abito da presunto delinquente indossato dopo essere stato ospite come tanti minori non accompagnati presso una casa famiglia della città) sempre nel corso dell'interrogatorio di garanzia ha riferito di essere un consumatore di sostanze stupefacenti ma non di essere uno spacciatore: «Io fumo droga ma non spaccio» ha detto ai magistrati.

Dopodichè l'interrogatorio che avrebbe potuto chiarire fino alla fine quanto accaduto nel giro di poco tempo, si è interrotto da parte del giovane egiziano finito in manette.

Alla fine, arresto convalidato e trasferimento per lui sempre in carcere a Civitavecchia, in attesa di ulteriori evoluzioni dell'inchiesta. Gli atti del fermo da parte degli agenti della Polfer (avvertiti dagli agenti della Mobile dell'Aquila) sono stati trasferiti presso la Procura della Repubblica dell'Aquila, competente per territorio.

Sulla vicenda relativa invece al luogo frequentato dal giovane egiziano prima di fuggire a Civitavecchia dopo la grave aggressione (pronto a salpare per la Tunisia oppure verso Barcellona) c'è da evidenziare che lo stesso arrestato (stando a quanto accertato dagli agenti della Digos, specializzati, come è noto, nel controllo nei luoghi di aggregazione, in relazione all'inchiesta che ancora non è conclusa) ha trovato rifugio all'ex ospedale psichiatrico a Collemaggio e non a "CaseMatte" (come erroneamente è stato scritto) che insiste nella stessa vasta area di proprietà della Asl. Associazione che ha preso le distanze sulla frequentazione dell'arrestato nel luogo di ritrovo soprattutto tra i giovani.

Infine resta sempre ricoverata all'ospedale la giovane aquilana, colpita ripetutamente al volto dal giovane arrestato quando la parte offesa si è opposta con forza al tentativo di stupro.