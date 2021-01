L'AQUILA - E' stato funestato da un grave fatto di cronaca il giorno del rientro in classe parzialmente in presenza, per gli studenti delle superiori, dopo quasi tre mesi.

Un ragazzo di 19 anni, a cui è stato assegnato un docente di sostegno, ha ingerito gel disinfettante e per questo è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila.

Il fatto si è verificato in mattinata, durante le lezioni. A quanto è stato possibile ricostruire, il giovane era uscito dall'aula per recarsi in bagno.

Al suo rientro in classe ha preso il flacone del disinfettante, sistemato nell'ambito delle misure anti-contagio, e se lo è portato alla bocca, ingerendo la sostanza.

Immediatamente i compagni di classe si sono accorti di quanto stava accadendo e sono riusciti a intervenire.

Sono stati allertati i soccorsi: un'ambulanza del 118 è intervenuta e ha trasportato il ragazzo in ospedale. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata: le prossime ore saranno decisive per capire se e come il corpo riuscirà a smaltire questa sostanza così tossica.

