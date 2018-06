L’Aquila, picchiata dal marito davanti ai figli piccoli: divieto di avvicinamento per un 41enne

L’AQUILA - La Squadra Mobile, sezione reati contro la persona, ha dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ad una donna maltrattata dal marito 41enne residente all’Aquila. Il provvedimento è stato messo dal giudice per le indagini preliminari, Guendalina Buccella, su richiesta del sostituto procuratore Guido Cocco.



Nel corso delle indagini è emerso che il marito della vittima ha reiteratamente maltrattato per futili motivi con violenza e minaccia la moglie, anche in presenza dei figli minori di 10 e 3 anni.



I maltrattamenti sono iniziati nel 2015 quando si è palesata nei confronti della donna una gelosia morbosa ed ossessiva da parte del coniuge sfociata in insulti verbali , minacce e percosse.



In particolare l’uomo, gestore di una bar in cui ha lavorato anche la moglie, ha imposto alla donna di non indossare abiti che a suo giudizio potessero attirare l’attenzione degli avventori nonché di non truccarsi, accompagnando il divieto con offese gravi alla reputazione della donna, tali da determinare nella vittima un profondo stato di prostrazione psicologica, accompagnato da un’ insopportabile senso di umiliazione.



Nel corso delle indagini, gli investigatori della Squadra Mobile hanno raccolto anche gravi indizi di colpevolezza, in ordine a violenze fisiche patite dalla vittima . In particolare in un’occasione il marito ha dapprima schiaffeggiato la moglie poi le ha impedito di rientrare a casa, percuotendola fino al punto di farle sbattere la schiena contro una scaletta di legno.



L’epilogo dei maltrattamenti che ha indotto la donna a rivolgersi alla Squadra Mobile è avvenuto il 1 febbraio scorso, allorché nel corso dell’ennesima lite scaturita per futili motivi, la donna è stata oggetto di una grave violenza da parte del marito. Nel corso della lite ha spinto a terra la moglie e l’ha trascinata per i capelli all’interno dell’abitazione, in presenza dei figli minori della coppia, causandole traumi diffusi sul tutto corpo.

Gioved├Č 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:23



© RIPRODUZIONE RISERVATA