L'Aquila, rissa tra stranieri lungo viale Corrado IV: spunta un coltello da cucina, denunce

L'AQUILA - Una rissa si è verificata intorno alle 19:50 lungo viale Corrado IV, all'Aquila: coinvolte tre persone di nazionalità straniera, nessuno ha riportato gravi conseguenze.

Uno di loro si è difeso con un coltello da cucina.

Sono in corso gli accertamenti per definire cosa sia accaduto nei dettagli e per capire quali reati vadano contestati.

C'è almeno una denuncia in stato di libertà per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sul posto è intervenuta la Polizia.

