L'Aquila, maxi rissa davanti al bar: quattro giovani rischiano il processo

Sulla rissa avvenuta a febbraio di quest'anno fuori da un all'Aquila, in Corso Vittorio Emanuele, la Procura chiude le indagini preliminari senza fare sconti a nessuno: contestato ai 4 soggetti coinvolti il reato di rissa e ad uno solo di loro quello di lesioni. Proprio nei giorni in cui il tema della movida violenta in centro storico è tornato caldo, prepotentemente alla ribalta per i fatti accaduti venerdì scorso in Piazza Santa Maria Paganica, quando i carabinieri della Compagnia e della stazione dell'Aquila hanno sorpreso dei ragazzi a lanciare bottiglie di vetro contro le facciate dei palazzi ed alcuni di loro sono anche sospettati di aver preso parte poco ad una rapina, il pm Marco Maria Cellini ha chiuso le indagini su un'altra aggressione tra ragazzi ed adulti avvenuta a febbraio di quest'anno alla Fontana Luminosa.

La vicenda giudiziaria fece parlare molto per la violenza della rissa scoppiata per futili motivi nella quale un giovane ha rischiato di perdere un occhio. Vicenda che è stata anche documentata da questo giornale con un video in esclusiva che ritraeva i due dipendenti del bar più giovani invitare con richieste gentili i due avventori più grandi ed ubriachi ad andare via visto l'orario di chiusura. Richieste però cadute nel nulla e così è bastato lo spintone di uno degli avventori ad uno dei dipendenti del bar (questi ultimi sobri ed incensurati) che si affaccia su Largo Tunisia, per innescare la reazione violenta a catena dei presenti.