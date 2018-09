Regionali, Forza Italia "occupa" l'aula consiliare: "Votare entro il 2 dicembre"

di Stefano Dascoli

L'AQUILA - "Per noi la data limite è il 2 dicembre. Qualsiasi cosa diversa verrà impugnata al Tar, sulla scorta di quanto già ha sentenziato il Tar Lazio in una sentenza confermata dal Consiglio di Stato. Il principio cardine è garantire una tempestiva ricostituzione degli organi regionali. Il resto è tirare a campare". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia in Regione, Lorenzo Sospiri, all'interno dell'aula consiliare, riaperta per l'occasione e, di fatto, "occupata in un presidio difensivo della libertà degli abruzzesi" finché Giovanni Lolli non comunicherà la data del voto proposta nel primo incontro con la presidente della Corte d'Appello, Francabandera. La conferenza stampa è stata tenuta dallo stesso Sospiri, da Paolo Gatti e da Mauro Febbo, accompagnati da una serie di sindaci, in particolare del Teramano. "Questo consiglio - ha detto Febbo - costa 465 mila euro al mese solo di spese vive. Traccheggiare fino a febbraio-marzo significherebbe bruciare 2,7 milioni di euro. Una vergogna".

Venerd├Č 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:50



© RIPRODUZIONE RISERVATA