La Meloni al Messaggero: «Per Biondi niente Regione, L'Aquila ha bisogno di lui»

L'AQUILA - Le attesissime, quasi agognate, parole della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, sono arrivate ieri. E hanno sancito che il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, non sarà candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali. La partita, almeno per questo aspetto specifico, si chiude qui. La Meloni al Messaggero ha confermato l’incontro romano con il primo cittadino del capoluogo, amico di lunga data, ha lodato le sue qualità umane e politiche, ma al contempo ha fissato un paletto da cui sarà impossibile prescindere: «L’Aquila ha bisogno di lui». Dunque nessuna lettera di dimissioni entro il 6 ottobre, Biondi resterà sindaco dell’Aquila e, come dice la Meloni in questa intervista esclusiva, sarà l’asse su cui poggerà «la riscossa dell’Abruzzo», affiancando il candidato che, a questo punto, resta ancora da individuare.«Ho incontrato il sindaco Biondi con il quale abbiamo fatto il punto sui tanti straordinari risultati raggiunti in questo primo anno di governo de L'Aquila».«Certamente sarebbe un ottimo Presidente della Regione ma la sua dedizione al territorio e la voglia di mantenere gli impegni assunti hanno fatto sì che declinasse le tante proposte arrivate di guidare la coalizione di centrodestra anche nel prossimo inverno».«L'Aquila ha bisogno di lui, di una Regione efficiente e capace di tenere il passo del suo capoluogo».«Abbiamo ragionato delle priorità di governo, ma anche degli uomini e delle donne pronti a raccogliere la sfida».«Pierluigi Biondi, vanto per il nostro movimento, sarà l'architrave sul quale poggerà la sfida per la riscossa dell'Abruzzo. Il più autorevole sindaco di Fdi affiancherà il nostro candidato alla presidenza per sostenerlo fino alla vittoria ma soprattutto nella stagione di governo».