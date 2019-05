Droga, abusivi, degrado: il nuovo ghetto del Progetto Case di Sassa

L'AQUILA - In principio c’erano state le segnalazioni dei residenti. Urla, piatti e stoviglie lanciati dalle finestre dei piani superiori delle palazzine vicine. La stranezza è che le palazzine in questione risultavano disabitate ufficialmente in quanto sgomberate dal Comune a causa dei balconi pericolanti. I segni di quei cocci lanciati a terra però sono ancora lì (guarda il video reportage).

Lo scenario è quello del progetto Case di Sassa nucleo industriale dove ci sono ben 18 piastre nel totale, molte delle quali nel più completo abbandono. Poi l’episodio dell’appartamento andato a fuoco proprio in una di quelle piastre a causa, probabilmente, di un mozzicone di sigaretta lasciato incautamente sul divano letto. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di limitare i danni ma ha pure evidenziato i segni di una probabile occupazione abusiva. Qualcuno insomma dentro quell’appartamento c’era per provocare un incendio simile.



E non è difficile scorgerne altri di segni facendo un giro nel quartiere e proprio nella scala successiva dove seppur con il blindato chiuso la piccola finestra adiacente alla porta è senza vetro. Si vedono all’interno presine da cucina, una bottiglia d’acqua sul tavolo, un portacenere con mozziconi dentro e un copriletto rosa sul letto. In un altro caso è il portone principale dell’appartamento ad essere spalancato. Dentro tutti mobili a terra. Ci si chiede come sia possibile lasciare un patrimonio così nell’abbandono. Nelle case ci sono ancora dentro mobili, stoviglie, forni, lavastoviglie mentre fuori c’è il degrado più completo. Nei garage di tutto ciò che poteva essere rubato i ladri hanno fatto man bassa portando via cavi elettrici, rame, fili, tutto ciò che si poteva asportare dai contatori.

Estintori danneggiati, simboli dipinti sulle porte e nei muri, numeri o codici e materassi gettati sia nei garage che nell’erba dei giardini. I segni del bivacco ci sono tutti perché si trovano bottiglie di marca estera gettate a terra o poggiate sulle finestre aperte ed accessibili. I residenti che si incontrano a passeggiare hanno paura. Fa paura di giorno quella zona, figurarsi di notte dove evidentemente qualcuno trova rifugio in quelle case aperte e alla mercé di tutti.

Lo stato di degrado secondo chi risiede nelle palazzine a fianco e davanti è inaccettabile e c’è pure chi ipotizza scambi di droga perché di movimenti strani, dicono, se ne vedono eccome. Quello che accade nel progetto case di Sassa che prima dava alloggio a circa 1500 famiglie e che vede oggi degrado, saccheggi e abusivi rischia di divenire un fenomeno sociale. Episodi comuni e spesso denunciati da residenti e associazioni locali come FrAzioni FraIntese che spesso ha rilevato il problema che esiste anche in altri quartieri come Cese o nella vicinissima Pagliare di Sassa. Case lasciate aperte in cui entrarvi è un gioco da ragazzi. I residenti che in questi quartieri ci vivono ancora loro malgrado e che pagano canoni e affitti chiedono di essere salvaguardati, affinché non diventino veri e propri ghetti con discariche a cielo aperto.

