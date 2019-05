Progetto Case, è allarme: auto danneggiate dai vandali a Cese Foto

L'AQUILA - Non c’è pace per i quartieri del Progetto Case che dopo il sisma hanno dato ospitalità a tante famiglie aquilane. Dopo i ripetuti atti vandalici segnalati più volte al progetto case di S.Antonio e che sono andati avanti per mesi con furti e danneggiamenti vari, questa volta ad essere preso di mira è stato il progetto case di Cese di Preturo, quello dove in alcune piastre alcuni appartamenti sono stati lasciati liberi a causa dei balconi pericolanti. Nella notte ignoti hanno danneggiato almeno una decina di macchine parcheggiate in via Anna Magnani nei garage dei palazzi rompendo i vetri delle vetture, non si sa se per il gusto di danneggiarle o se nell’intento di rubare qualche oggetto all’interno dell’abitacolo. In alcuni casi, infatti, è stato aperto il vano porta oggetti. Per danneggiare le vetture, alcune pure prese a calci, sono stati usati anche gli estintori presenti nelle case. Fatto sta che per i proprietari la sorpresa è stata amara e ovviamente dell’episodio è stata informata la Polizia che si è recata più volte sul posto per i sopralluoghi anche perché i proprietari hanno deciso di sporgere regolare denuncia.

L’episodio, che si dovrà accertare di che natura sia, getta ancora più ombre sul progetto Case in generale che ultimamente sembra essere nell’occhio del ciclone a causa di furti, abusivi e segnalazioni continue da parte dei residenti. Spesso si è raccontato di come i quartieri vengano presi di mira da ladri e vandali ormai spessissimo. I residenti da tempo chiedono controlli maggiori da parte delle forze dell’ordine, controlli mirati che possano in qualche modo tranquillizzare la popolazione che ci vive e pure scoraggiare i malintenzionati soprattutto perché in questi complessi dove diversi appartamenti sono sgomberati ci sono ancora moltissime famiglie che chiedono tutela e tranquillità.

Non è la prima volta che le automobili parcheggiate nei progetti Case diventano oggetto di atti vandalici. Per mesi come si diceva i residenti di S.Antonio hanno denunciato episodi continui di gomme bucate alle auto nei garage. Da parte della gente c’è chiaramente una certa esasperazione dopo questi episodi. Le forze dell’ordine dal canto loro cercano di garantire sempre il massimo ma rimane il fatto che con la dislocazione delle new town dopo il sisma sono cambiate profondamente sia la composizione che la morfologia della città.

