Strade ghiacciate, incidenti all'Aquila: grave uno scontro a Preturo

L'AQUILA - Situazione critica, questa mattina, sulle strade dell'Aquila. La pioggia caduta abbondante ieri, mista al nevischio, ha generato una patina ghiacciata sul manto che ha creato numerosi disagi. Giungono diverse segnalazioni di incidenti: il più grave si è verificato lungo il rettilineo che conduce a Preturo. Qui due auto si sono scontrate, per cause da accertare, in modo violento. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. Si teme per le condizioni dei conducenti.

(Notizia in aggiornamento)

Ultimo aggiornamento: 09:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA