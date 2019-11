L'Aquila, rottura condotta idrica: problemi di potabilità, gli aggiornamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Problemi di potabilità residui ancora solo a San Nicandro. Lo comunica la Gran Sasso Acqua a seguito delle analisi avviate dopo la rottura che si è verificata alla condotta principale nei pressi di Tempera.“Nel Comune dell’Aquila - dice la Gsa - i parametri di potabilità analizzati sono conformi alla norma in materia anche a Civita di Bagno, dove erano stati effettuati ulteriori approfondimenti. Pertanto l’ordinanza di non potabilità può essere revocata”, spiega l’Ufficio.Anche i Comuni di Ocre e San Benedetto in Perillis, rientrano nei parametri di potabilità ad eccezione della sola frazione di San Nicandro, del Comune di Prata D’Ansidonia, per la quale saranno ripetuti controlli precauzionali e sono già stati effettuati i prelievi per l’ulteriore verifica.Gran Sasso Acqua spa ha informato ufficialmente i Sindaci interessati dunque le ordinanze di non potabilità ancora vigenti potranno essere revocate, ad eccezione che per San Nicandro.“Per tale località” conclude l’Ufficio tecnico “restiamo in attesa dei tempi tecnici di laboratorio per avere i risultati ed eliminare ogni criticità”.