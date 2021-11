Martedì 23 Novembre 2021, 08:51

L'AQUILA - Il piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) è pronto ad andare in consiglio Comunale e prevede, forse questo è l’aspetto più significativo, la chiusura del centro alle auto entro il 2027.

La giunta ha dato il via libera. Lo strumento, per 104 milioni di euro di interventi di cui 56 già finanziati, contiene la pianificazione della mobilità del territorio, divisa in macro aree: mobilità pedonale, ciclopedonale, trasporto pubblico, mobilità condivisa e elettrica, viabilità, sosta autoveicolare e mobility management.

Tra gli interventi previsti, l’ascensore tra il terminal e viale Rendina di cui sono iniziati i lavori, la realizzazione di ciclostazioni a integrare la rete di mobilità dell’emergenza e la rete di pista ciclabile di circa 90 chilometri, ma sono previsti pure il collegamento viario tra il nucleo industriale di Monticchio e la strada statale 684 dir con annesso percorso ciclabile, la realizzazione di una rotatoria tra via Falcone e Borsellino e via Vetoio, la realizzazione di 20 attraversamenti ciclopedonali attrezzati, la riapertura di viale Ovidio, la realizzazione di un collegamento viario Aragno-Assergi con percorso ciclabile.

Previsto un collegamento viario tra la statale 17 e l’aeroporto di Preturo attraverso una strada che dal nucleo industriale di Sassa si innesterà sulla provinciale per Preturo-via dell’Aringo con annesso, anche qui, percorso ciclabile.

Il Pums contiene il piano dei parcheggi e della sosta che porterà alla realizzazione di 1559 posti auto in più e individua 4 nuove aree di sosta: a San Silvestro, in viale della Croce Rossa, in viale Gran Sasso e a Porta Leoni. A questi si aggiungono i parcheggi fuori dal centro.

Nei pressi di piazza San Silvestro è previsto un parcheggio con 80 posti auto. Il parcheggio di viale della Croce Rossa è già alla fase compiuta del progetto di fattibilità tecnica ed economica e prevede 390 posti auto, in parte è finanziato. Nei pressi di viale Gran Sasso il Pums prevede invece un parcheggio sotto al Fattori per 800 posti auto.

A Porta Leoni il parcheggio multipiano con 90 posti a raso subito e 289 una volta terminata la fase 2. I parcheggi di interscambio individuati dal Pums (Piazza d’Armi, Stazione centrale, Centro commerciale Agorà, viale Antonio Panella, via Corradino D’Ascanio, Stazione di Paganica) sono a servizio della domanda di sosta di lunga durata di non residenti. I parcheggi operativi (Villa Gioia, viale della Croce Rossa, viale Gran Sasso, via Sant’Andrea, Collemaggio) sono a servizio della domanda di sosta di non residenti diretti in centro.

I parcheggi di tipo misto operativo/pertinenziale (Porta Leoni) sono a servizio della domanda di sosta di non residenti diretti in centro con possibilità di destinare quote marginali dell’offerta disponibile ai residenti. Un risultato importante per il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alla mobilità Carla Mannetti (foto).

I due hanno annunciato che stanno lavorando al nuovo piano di trasporto pubblico urbano. Ci sono circa 10 milioni di euro, altri fondi arriveranno con il Pnrr.



