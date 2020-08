Tragedia alla Perdonanza: muore prima dell'esibizione del figlio

Ultimo aggiornamento: 22:44

L'AQUILA - Tragedia, in serata, alla Perdonanza. Prima dell'evento a cui avrebbe dovuto partecipare il figlio musicista, un uomo, di cui non sono state diffuse le generalità, è stato colpito da un infarto e ha perso la vita sotto gli occhi di altri parenti, anche loro arrivati a quanto pare dal Reatino. A quanto sembra si tratta di un uomo di 68 anni, presidente di una delle bande che avrebbe dovuto esibirsi.La tragedia è avvenuta intorno alle 20, proprio a due passi dal palco in Piazza Duomo, a pochi minuti dall’inizio dello spettacolo di danza. L’anziano ha avuto improvvisamente un malore ed è stato raggiunto immediatamente dal personale della Questura in servizio di ordine pubblico. Dopo poco tempo sul posto sono arrivati i medici del 118 che per circa mezz’ora hanno tentato di applicare all’anziano le tecniche rianimatorie, ma senza avere l’esito sperato.Gli agenti della Questura hanno formato immediatamente un cordone di sicurezza per non fare intralciare le operazioni sanitarie.Constatato il decesso, è stato contatto il magistrato di turno che ha disposto la rimozione del cadavere da Piazza Duomo per essere trasferito presso l’obitorio dell’ospedale.Lo spettacolo si è regolarmente tenuto senza la "Big Band" è solo con gli archi.