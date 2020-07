L'Aquila, vita breve per il nuovo parco del Castello: già danni, incuria e sosta selvaggia

L'AQUILA - Che non si riesca a mantenere quanto di buono c’è in città sembra essere una costante ormai. Una triste consapevolezza che si vede negli atti di vandalismo che ormai si ripetono a cadenza giornaliera in più parti della città. Ai più non sono passate inosservate le condizioni all’interno del parco del Castello dell’area del sentiero percorsa ogni giorno da runners e camminatori abituali ma anche da molti bambini con i genitori che vogliono godere di una delle aree verdi più importanti della città, da poco rimessa a nuovo. Il percorso della maleducazione inizia però sin dai parcheggi selvaggi.

Le macchine arrivano a lambire gli attrezzi montati per il parcheggio delle bici e spesso gli utenti non le riescono a posizionare perché vi trovano a ridosso le macchine. Si prosegue con le staccionate che proteggono i sentieri dalle scarpate che sono state danneggiate in molte parti con i pali gettati a terra e nelle scarpate stesse. Nella maggior parte dei casi i chiodi rimangono in bella vista andando a costituire un pericolo serio per i più piccoli che non si rendono conto della situazione.



E ancora, la staccionata in altri punti non è più sicura. Basta toccarla per rendersene conto e anche questo per chi si appoggia, a ridosso di una scarpata, è un oggettivo pericolo. Oltre a questo è stata rotta anche qualche cornice di legno dei cartelli del percorso benessere che spiegano come utilizzare le attrezzature ginniche e gli esercizi che si possono fare e anche qui chiodi in bella vista. Per arrivare infine ai rifiuti, gettati per terra quando a pochi passi ci sono i cestini nuovi di zecca e vuoti.

Anche nella parte recintata perché cantiere a servizio del Forte Spagnolo dal lato parcheggi da un lato si entra senza difficoltà e ci sono materiali edili vari. Insomma quello che rappresenta un gioiellino riconsegnato da poco alla città è preda di vandalismo (non è la prima volta) e ci si chiede quanto ancora ci vorrà per avere telecamere o sorveglianza di altro tipo nei parchi e nelle aree più sensibili perché si è capito ormai che, affidarsi al senso civico o al buon senso, non basta.

Il parco del Castello è stato oggetto di un intervento di riqualificazione importante da oltre 2 milioni di euro finanziati dalla Fondazione Carispaq che lo ha reso un piccolo salotto urbano più verde, accessibile e con questi percorsi benessere dedicati. Ma purtroppo, ad ogni inaugurazione, ci si chiede sempre quanto durerà? Con chi prendersela?

L’assessore all’ambiente del Comune Fabrizio Taranta ormai non sa neanche più come commentare, ribadisce che dispiace che bisogna sempre tornare su questi argomenti togliendo tempo e risorse preziose che potrebbero essere impiegate per fare qualcosa di nuovo e importante in città. Così si è costretti invece a mettere le pezze ai danni provocati da qualcuno che non riesce evidentemente a comprendere l’importanza dell’ambiente in cui si vive.

Ultimo aggiornamento: 22:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA