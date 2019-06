Palazzo Pica Alfieri, rinasce la grande bellezza aquilana: «Avrà funzione sociale»

L’AQUILA - La grande bellezza è qui. Palazzo Pica Alfieri ha riaperto le porte alla città, mostrandosi in tutto il suo rinnovato splendore. L’appello del marchese Fabrizio jr, erede della storica famiglia aquilana, non è caduto nel vuoto. Questo gioiello che a fine ‘400 ospitò anche la regina Giovanna d'Aragona, ha dato prova di poter divenire un luogo unico di riferimento istituzionale e culturale nella città del domani.

D’altronde se il restauro ha sanato le ferite, tremende, del sisma, si deve proprio a Fabrizio jr il recupero dell’anima del palazzo, meravigliosamente adornato in ogni ambiente di oggetti storici di grande valore e di enorme significato simbolico. Tutti, ieri, hanno sgranato gli occhi. Il presidente Fico è stato ospitato nella sala della galleria, bianca sfavillante, capiente ed elegante, adattissima a ospitare eventi di alto lignaggio. Gli altri ambienti non sono da meno. In ognuno sembra di cogliere un’esperienza differente tra quadri, vessilli, drappi, affreschi, camini d’oro, mobilio antico, oggetti di pregio.



Un “miracolo”, questo, che si deve soprattutto alla tenacia di Fabrizio jr, maestro di musica lirica, che praticamente da solo ha ricostruito l’identità di un edificio, uno dei primi esempi di barocco aquilano, che ha rivestito sempre un ruolo centrale nella vita sociale e culturale dell’Aquila. Ecco perché Pica Alfieri, in occasione del Decennale, attraverso il Messaggero aveva lanciato un messaggio ben preciso: «Il palazzo è un fantasma, sta in mezzo a una città morta e distrutta, deserta. Nonostante la sua bellezza tanto decantata, la sua unicità, oggi il palazzo non suscita alcun tipo di interesse. Ho provato a muovermi, a sensibilizzare anche gli enti pubblici: il Comune sta in palazzi molto meno importanti, non ci sono strutture di rappresentanza adeguate, ma non c’è alcun tipo di curiosità o volontà». Forse anche la cruda amarezza di quel messaggio ha contribuito a rompere quel muro di disinteresse.

«Sono molto contento di avere qui oggi lo Stato – ha detto ieri Pica Alfieri - Grazie al contributo di tutti è stato possibile tornare qui. Mio padre oggi sarebbe stato felicissimo e, di certo, più all’altezza della situazione. Questo palazzo è privato, ma deve conservare una funzione pubblica. E soprattutto è importante che i giovani si approprino di questi spazi e si rendano conto che tutto ciò non è anacronistico, ma è qualcosa che ci rappresenta e ci appartiene e ridà quel senso di bellezza che stiamo perdendo completamente. Dobbiamo riappropriarci del bello».

«Bisogna cominciare a dire – ha aggiunto Pica Alfieri - che per L’Aquila si è fatto tanto e si sta continuando a fare tanto. La città sta tornando al grande splendore. L’importante è ricostruire, ma soprattutto dare anche un senso sociale a quest’opera. Una città che resta in silenzio è destinata a finire». «Il tesoro di questo palazzo – conclude - è l’anima, l’anima di mantenere vivo il ricordo di chi l’ha amato, vissuto, tramandato di generazione in generazione. E ancora oggi ne possiamo ammirare la bellezza».

