L'AQUILA - Un ordigno bellico è stato trovato questa mattina in uno scantinato delle palazzine ex Ater a Porta Leoni, area nella quale è prevista la demolizione degli edifici per la realizzazione di un parcheggio a raso.



Ovviamente è scattata la procedura di emergenza: messa in sicurezza in attesa dell'arrivo degli artificieri.



(notizia in aggiornamento )