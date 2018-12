Prima nevicata all’Aquila, scuole aperte

Ultimo aggiornamento: 09:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - L’Aquila stamattina si è svegliata imbiancata. Prima nevicata dell’inverno, con accumuli tra i 10 e i 15 centimetri a seconda delle zone, che non ha spinto il sindaco, Pierluigi Biondi, a chiudere le scuole.“A seguito di sopralluoghi effettuati dai tecnici - dice una nota del Comune - e valutazioni congiunte intercorse fra il settore Protezione civile e Polizia municipale del Comune dell’Aquila, i quali hanno ritenuto che la situazione non sia tale da determinare l’assunzione di provvedimenti, il sindaco, Pierluigi Biondi, ha inteso di non procedere alla emanazione di ordinanza per la chiusura delle scuole. Gli istituti di ogni ordine e grado del capoluogo, pertanto, rimangono aperti mentre già dalle prime ore della giornata sono in azione uomini e mezzi dell'ente per dare attuazione al Piano neve comunale”.Non si registrano, al momento, particolari criticità.